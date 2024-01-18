Хабаровчанина приговорили к колонии за нелегальную икру

В Хабаровске вынесли приговор местному жителю за незаконную покупку и перевозку икры осетровых. По информации региональной прокуратуры, в машине злоумышленника сотрудники ГИБДД обнаружили 55,7 кг деликатеса.

Полицейские остановили автомобиль в районе села Анастасьевка. Отмечено, что фигурант направлялся в Хабаровск. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, икру мужчина приобрел незаконно в Нанайском районе для дальнейшего сбыта.

Хабаровчанина признали виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка дериватов особо ценных водных биоресурсов). Хабаровский районный суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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