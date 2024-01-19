Минсельхоз предложил индикаторы риска для контроля безопасности флота

Минсельхоз представил для обсуждения новый вариант проекта приказа об индикаторах риска для госконтроля безопасности рыбопромыслового флота. Такие ориентиры используются для принятия решения о внеплановом контрольном мероприятии и выборе его вида.

Проект приказа об индикаторах риска в сфере безопасности рыбопромыслового флота опубликован на портале regulation.gov.ru. Прошлая версия такого документа публиковалась для обсуждения в октябре, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что установление перечня индикаторов риска предусмотрено законом о госконтроле. Срабатывание индикатора риска не является стопроцентным показателем несоблюдения требований, но может свидетельствовать о наличии нарушения.

В качестве индикаторов в сфере безопасности рыбопромыслового флота предложены:

Во-первых, наличие у должностных лиц теруправлений Росрыболовства информации о выявлении в течение календарного года факта изъятия у двух или более судов одного судовладельца свидетельства об управлении безопасностью из-за существенного несоответствия требованиям МКУБ;

Во-вторых, наличие у должностных лиц теруправления Росрыболовства информации о выявлении в течение 180 календарных дней со дня вынесения капитаном морского порта решения об отказе на выход судна случая повторного отказа этому судну или отказа другому судну одного и того же судовладельца. Причиной для невыпуска при этом должны быть недостатки судна, создающие угрозу безопасности его плавания, жизни или здоровью находящихся на борту людей либо угрозу причинения ущерба морской среде.

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