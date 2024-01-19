Дело об «икорной» ОПГ рассмотрит суд

В Хабаровском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которым инкриминируют нелегальный оборот черной икры. По данным правоохранителей, ущерб превысил 30 млн рублей.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, их частей и дериватов, совершенный организованной группой).

Следствие установило, что в апреле прошлого года один из обвиняемых создал преступную группу для добычи и последующей продажи икры осетровых. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, рыбу злоумышленники ловили на территории Николаевского района. По данным надзорного ведомства, злоумышленники успели заготовить более 80 кг деликатеса.

Дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска.

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