США плотнее закрыли двери для российского минтая

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выпустила дополнение к декабрьскому указу, запрещающему импорт рыбопродукции российского происхождения, в том числе прошедшей переработку в третьих странах.

Указ, опубликованый в декабре, касается лосося, трески, минтая и краба, сообщает корреспондент Fishnews. Однако, отмечает портал IntraFish, в документе отсутствовал ряд таможенных кодов для некоторых видов продукции из минтая, что в перспективе позволяло им оказаться на американском рынке.

18 января Управление по контролю за иностранными активами включило в указ несколько новых таможенных кодов для минтая, под которыми американские переработчики ввозят сырье для последующей переработки и производства готовых продуктов. В список попали, в частности, замороженное филе минтая в блоках и сурими, сделанное из российского минтая, пишет IntraFish.

Подробно с обновленным реестром таможенных кодов можно ознакомиться на сайте управления.

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