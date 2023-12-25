США ужесточили запрет для российской рыбы

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении российской рыбы и морепродуктов. Под запрет попал импорт лосося, трески, минтая и крабов, в том числе переработанных в третьих странах.

Указ об ужесточении санкций против России американский президент Джо Байден подписал 22 декабря. В тот же день Министерство финансов США выпустило распоряжение, уточняющее категории российской рыбы и морепродуктов, импорт которых запрещен.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в «черный список» занесены лосось, треска, минтай и крабы. Не допускается ввоз в Соединенные Штаты рыбной продукции, частично или полностью произведенной в России, а также изготовленной из сырья, добытого в российских водах или судами под флагом РФ. При этом запрет распространяется даже на продукцию, переработанную за пределами Российской Федерации.

В прошлом году США уже вводили ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из России, однако они не содержали указаний относительно продукции, изготовленной в третьих странах из российского сырья.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews