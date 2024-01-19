Молодежь пригласили «в рыбу» за стабильностью и деньгами

Рыбное хозяйство предлагает выпускникам отраслевых вузов и ссузов одни из самых лучших условий — гарантированное трудоустройство и высокую зарплату. К таким выводам пришли участники дебатов «Современное образование для успешного будущего: вышка vs колледж».

Мероприятие состоялось в рамках форума-выставки «Россия», сообщает корреспондент Fishnews. Представители образовательных организаций, подведомственных Росрыболовству, рассказали молодежи о плюсах обучения в отраслевых вузах и ссузах.

Первое преимущество — востребованность «рыбных» профессий. По данным федерального агентства, выпускники отраслевых учебных заведений без труда находят работу в самых разных направлениях: проектирование и строительство судов, рыбодобыча и рыбообработка, экономика, разработка технологий и многое другое.

Сейчас отрасль активно развивается и как никогда нуждается в молодых специалистах. По словам экспертов, работодатели тесно сотрудничают с рыбохозяйственными университетами и колледжами, в том числе предоставляют места для практики. Это дает учащимся возможность получить реальный опыт и приобщиться к профессиональной среде, а работодателю — найти новых сотрудников.

Пройдя стажировку в компании, студенты часто возвращаются в нее после выпуска — уже в качестве постоянных работников. Кроме того, работодатели готовы заключать целевые договоры с учащимися, что позволяет трудоустраиваться сразу после выпуска.

Другим преимуществом рыбохозяйственного образования назвали достойную оплату труда. Рыбная отрасль занимает второе место по величине зарплат, отметили спикеры. В совокупности с высокой востребованностью «рыбных» специалистов, это позволяет много зарабатывать не только по мере карьерного роста, но и во время учебы.

Пример привела директор Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиал Астраханского государственного технического университета) Анна Солоненко. Она рассказала историю студента, который во время трехнедельной практики на Сахалине заработал 120 тыс. рублей.

Что касается доходов сразу после выпуска, в среднем ребята начинают с 60-80 тыс. рублей, однако такие цифры демонстрирует статистика в Дмитровском районе Московской области, уточнила Анна Солоненко. По ее словам, если после обучения уехать в регионы с более сложными условиями труда (Сахалин, Камчатка), то и зарплата может быть заметно выше.

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