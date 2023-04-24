Рыбопереработка нуждается в свежей инженерной мысли

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по обеспечению кадрами технологического суверенитета. Такая задача актуальна и для производства оборудования в рыбной отрасли, отмечает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Правительство рассчитывает укрепить технологический суверенитет. Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений в этой сфере. Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции, заявил председатель правительства.

При этом отдельный блок задач посвящен обучению специалистов, которые обеспечат разработки для технологической независимости. Представить предложения по формированию заказа на подготовку кадров должны Минпромторг, Минцифры, Минтранс, Минсельхоз и другие ведомства. Кроме того, Минобрнауки и Минпросвещения поручено проработать изменения в стандарты среднего, а при необходимости и высшего профессионального образования для подготовки необходимых специалистов.

Свежий и целенаправленный подход к обучению инженерных кадров важен и для обеспечения российскими технологиями отечественной рыбопереработки, убежден генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Если будет готовиться больше специалистов, будет расти уровень их подготовки, это даст толчок для развития новых технологий в производстве оборудования для российской рыбной промышленности, полагает руководитель предприятия. «Сейчас не хватает критической массы инженеров», — отметил он в беседе с корреспондентом Fishnews.

Можно говорить, что вузы реализуют соответствующие программы, но если посмотреть резюме на профильных ресурсах, станет ясна реальная ситуация с нехваткой инженерных кадров.

При достаточном кадровом обеспечении можно было бы не только заниматься текущими задачами, но и предлагать рынку новые решения, тем более что в рыбной отрасли сегодня реализуются новые инвестиционные проекты, резюмировал Артем Шевченко.

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