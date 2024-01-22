Добыче морских млекопитающих хотят добавить прозрачности

С сентября 2024 г. меняется законодательство в сфере добычи морских млекопитающих. Предполагается делать публичной информацию о решениях профильной правкомиссии по отлову в учебных и культурно-просветительских целях.

Изменения в федеральный закон о рыболовстве в сфере добычи морских млекопитающих были внесены в июле 2023 г. и вступят в силу с 1 сентября 2024 г. Предусмотрено, что отлов в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании решения о предоставлении в пользование на основании решения профильной правкомиссии. Эти функции закреплены за новой правкомиссией по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, принятый в июле закон предусматривает, что Росрыболовство должно публиковать решения правкомиссии на своем сайте. Теперь это требование планируется включить в Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование (утверждены постановлением правительства от 15 октября 2008 г. № 765). Кроме того, соответствующие поправки предполагается внести в положение о правительственной комиссии. Проект изменений размещен на портале regulation.gov.ru.

В пояснительной записке отмечено, что добыча морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях вызывает существенный общественный резонанс - необходима прозрачность решений комиссии и их публичность для общественности.

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