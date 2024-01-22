Глава Росрыболовства дал поручения по рыболовным участкам

Вопросы подготовки подзаконных актов по закреплению на новый срок рыболовных участков рассматривались 16 января на заседании межведомственной рабочей группы. В итоговых решениях отмечена позиция по проведению кампании по перезаключению договоров в единые сроки в 2025 г.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал поручения по итогам очередного заседания межведомственной рабочей группы по вопросам заключения договоров на РЛУ. На встрече с участием регионов обсуждался целый ряд ключевых для реализации принятого в июле закона тем.

Среди важнейших — вопрос по границам рыболовных участков. От его решения будет зависеть возможность предприятий перезаключить договоры на участки без торгов, то есть без конкурсов и аукционов. При этом здесь накладывается региональная специфика.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Федерального агентства по рыболовству поручил провести с представителями дальневосточных теруправлений ФАР, региональных властей и ассоциаций добытчиков лососей совещание по проекту постановления, предусматривающего изменения в правила определения границ участков. Такая встреча уже запланирована на 23 января.

Работу по анализу соответствия границ требованиям обновляемого законодательства предполагается провести заранее. Руководитель Росрыболовства поручил направить методические рекомендации по организации регионами совместно с теруправлениями ведомства предварительной работы по приведению границ РЛУ в соответствие с планируемыми требованиями.

Территориальные управления ФАР после получения таких рекомендаций должны заняться предварительным рассмотрением представляемых субъектовыми властями перечней участков и подготовке заключений.

Отмечена «согласованная позиция межведомственной рабочей группы» по дальнейшей разработке и инициированию изменений закона о рыболовстве. Предполагается, что законопроект будет предусматривать «совершенствование порядка определения границ рыболовных участков». Также планируется установить единый срок заключения новых договоров пользования РЛУ без торгов в 2025 г.

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