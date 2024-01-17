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Переоформление участков ожидает в том числе добытчиков лососей

Перезакрепление участков для промысла наметили на 2025 год

К вопросам платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок без торгов предстоит вернуться при обсуждении проекта постановления правительства с федеральными ведомствами. Об этом руководство Росрыболовства сообщило на заседании профильной рабочей группы.

Подготовку базы для реализации принятого в июле федерального закона о рыболовных участках обсудили на заседании межведомственной рабочей группы: встречу проводил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Один из основных вопросов, волнующих бизнес: каким образом будет рассчитываться плата за перезакрепление рыболовных участков без торгов — конкурсов и аукционов. Механизм в проекте постановления, опубликованном в декабре, предполагает слишком значительную нагрузку на пользователей участков и нуждается в пересмотре — об этом ранее заявили отраслевые ассоциации и власти регионов.

При оценке нагрузки на предпринимателей необходимо учитывать, что есть федеральный единовременный компонент и региональный, обратил внимание на заседании рабочей группы губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Это принципиально важно», — сказал он.

По словам главы Камчатки, при решении вопроса платы за перезакрепление нужно помнить о целеполагании, которое предусматривалось при принятии закона: задача — чтобы добросовестные пользователи участков могли сохранить права в приоритетном порядке, ведь они уже вкладывали средства в инфраструктуру и поддержку прибрежных поселков.

Камчатский край выступил за то, чтобы при расчетах опираться на растянутость финансовой нагрузки по времени.

Отраслевые регуляторы не будут настаивать на том механизме расчета, который предложен в проекте постановления, заявили в Росрыболовстве. Но еще предстоит обсуждать эту тему с другими федеральными органами исполнительной власти, прежде всего с Минфином. Так что здесь потребуются расчеты и обоснования, обратили внимание в федеральном агентстве. «Тут надо говорить в большей степени на языке, конечно, наверное, цифр, экономики», — предложил регионам совместно с отраслевым сообществом подготовить аналитику Илья Шестаков. Итоговое решение при этом будет принимать правительство, подчеркнул он.

Готовность продолжить работу по проекту постановления о размере платы выразили и в Совете Федерации. Об этом заявил сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

На заседании рабочей группы также обсуждались вопросы границ рыболовных участков — в этой сфере готовятся законопроект и постановление правительства. С предложениями по доработке проекта постановления выступил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин обратил внимание на проблематику изменения береговой линии в результате приливно-отливных явлений. Представители Сахалинской области — зампред регионального правительства Антон Зайцев и президент областной ассоциации АРСО Максим Козлов — подняли вопросы смежных границ участков и расчета платы для РЛУ, где некоторое время не велся промысел.

Завершить работу по перезаключению договоров на участки в Росрыболовстве планируют уже в 2025 г.: ведомство все-таки посчитало, что этот процесс не должен быть растянутым по времени.

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НазадМетки: камчаткамагаданская областьправительстворосрыболовство
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