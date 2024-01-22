Кого ждут в отрасли?

Росрыболовство помогает будущим абитуриентам определиться с профессией. На дебатах «Современное образование для успешного будущего: вышка vs колледж» эксперты рассказали, какие специалисты будут востребованы в отрасли в ближайшие годы.

Сегодня в рыбном хозяйстве наблюдается кадровый голод: люди нужны не только на флоте, но и на перерабатывающих производствах и в аквакультуре, рассказали участники мероприятия на выставке-форуме «Россия».

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание на разнообразие специалистов, задействованных в отрасли. «В рыбном хозяйстве работают самые разные специалисты — моряки, рыбаки, ихтиологи, технологи, инженеры, экономисты, ученые — все востребованы», — подчеркнул он.

Проректор по учебной и воспитательной работе Дальрыбвтуза Татьяна Жук тоже отметила, что все направления, которые реализуются в образовательной системе Росрыболовства, крайне востребованы в рыбохозяйственном комплексе.

Причем многие из этих направлений, на первый взгляд, не связаны с рыбой напрямую. Это информатика, вычислительная техника, электроника, машиностроение, сельское хозяйство, экономика.

Кроме того, обратили внимание спикеры, уже сейчас большинство профессий находятся на стыке сразу нескольких специальностей и постоянно видоизменяются. Рыбное хозяйство — не исключение. Поэтому если ребята решат поступать в отраслевой вуз, то неважно, какое направление для обучения они выберут — биологическое, техническое, технологическое или экономическое: после выпуска возможность успешно развиваться в «рыбе» есть у каждого.

По мнению работодателей, через десять лет в отрасли будут востребованы дизайнер и ремонтник морских роботов, проектировщик энергоэффективных судов, кибертехник подводного интернета, системный инженер морской инфраструктуры и другие профессии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «в рыбу» зовут не только юношей. Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон заметил, что если раньше девушки сталкивались со сложностями при поступлении на морские специальности, то сегодня никого не удивит женщина-судомеханик.

«Мы рады видеть девушек любой специальности. Главное, чтобы они были целеустремленные, понимали, что они хотят освоить. И понимали, с чем они столкнутся, с какими трудностями, если выбирают морское направление», — подчеркнул руководитель КГТУ.

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