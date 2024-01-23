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Вылов минтая в Охотском море к началу недели превысил 124,4 тыс. тонн

Уловы минтая продолжают расти

Вылов минтая в Охотском море к началу недели превысил 124,4 тыс. тонн — это данные с учетом Восточно-Сахалинской подзоны и прибрежного лова. Общий допустимый улов освоен на 11,5%.

Информация о промысле минтая и сельди в Охотском море приводится в традиционном обзоре специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным судовых суточных донесений и руководства координационной группы, промысел проходил с участием 58-70 добывающих судов, в том числе 40-49 крупнотоннажных судов и 16-25 среднетоннажных.

Нарастающий вылов несколько ниже, чем в прошлом году: 124,4 тыс. тонн (11,5% общего допустимого улова) против 130,1 тыс. тонн (12,9%).

Основной промысел велся на западнокамчатском шельфе, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне. В течение недели наблюдалась частая смена подзон, суда часто находились в поисковом режиме. Активно проходит добыча сельди в Северо-Охотоморской подзоне. Однако, несмотря на это, все средние промысловые показатели оказались выше, чем на предыдущей неделе, отметили специалисты.

В Камчатско-Курильской подзоне на лову насчитывалось от 17 до 23 крупнотоннажных и от 5 до 16 среднетоннажных судов. Вылов на судо-сутки составлял 194,8 тонны и 89,7 тонны соответственно. Всего по подзоне добыто 72,9 тыс. тонн (27,3%), за аналогичный период прошлого года рыбаки взяли 45,5 тыс. тонн (18,1%).

В Западно-Камчатской подзоне работало 8-12 крупнотоннажных и 1-4 среднетоннажных судна с результативностью 192,1 тонны и 47,8 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов — 21,8 тыс. тонн (6,4%). Годом ранее было освоено 22,2 тыс. тонн (9%).

Суммарно по объединенным подзонам рыбаки взяли 94,7 тыс. тонн (15,5% ОДУ по западнокамчатским подзонам). В прошлом году общий показатель был ниже — 74,4 тыс. тонн (13%).

В Северо-Охотоморкой подзоне минтай продолжают добывать в качестве прилова. Отдельные суда показывают суточную добычу в 350 тонн. На лову насчитывалось 9-17 крупнотоннажных и 6-12 среднетоннажных судов с выловом 43,8 тонны и 5,4 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов на 22 января составил 20,2 тыс. тонн (6%). Годом ранее было добыто 43,8 тыс. тонн (13,6%).

В Восточно-Сахалинской подзоне суда вели добычу только в первую половину недели. Результативность крупнотоннажного флота составила 571,9 тонны, среднетоннажного — 112,5 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов на текущую дату достигает 9,2 тыс. тонн (7% ОДУ по подзоне), годом ранее показатель составлял 11,8 тыс. тонн (10,8% ОДУ).

Среднесуточный вылова по экспедиции за рабочую неделю вырос с 5,7 тыс. тонн до 7,8 тыс. тонн, в прошлом году он составлял 6,5 тыс. тонн.

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории «камчатских» подзон, прогнозируют ученые. В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжит работать на смешанных скоплениях, облавливая минтай и сельдь. Обстановка ожидается стабильной.

Сельдь

Промысел сельди продолжается в северо-восточной части Северо-Охотоморской подзоны. Задействовано 12-16 крупнотоннажников и 10-12 среднетоннажников с уловами на судо-сутки 165,3 тонны и 55,4 тонны соответственно.

Всего с начала года рыбаки взяли 52,3 тыс. тонн сельди (освоение 16,9% от ОДУ), годом ранее — 32,2 тыс. тонн (11,1% ОДУ).

Ожидается, что в предстоящий период в Северо-Охотоморской подзоне на промысле сельди сохранится удовлетворительная обстановка, уловы на судо-сутки у крупнотоннажного флота прогнозируются в пределах 100-120 тонн, а у среднетоннажников — 50-60 тонн на судно.

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