Красноярский край готовит Енисею новых осетрят

В Красноярском крае в 2024 г. планируют выпустить в Енисей 100 тыс. мальков сибирского осетра. Зарыбления проводятся в рамках региональной госпрограммы по охране окружающей среды.

Мальков выращивают на рыбоводном комплексе в Балахтинском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Красноярского края. По словам специалистов, в этом году выпуск запланирован на конец июля — начало августа. Место — особо охраняемая природная территория «Прутовское мелководье», специально созданная для защиты ценных видов рыб.

На пополнение рыбных запасов из краевого бюджета выделили 20 млн рублей. Мероприятия проводят в рамках региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Всего с 2008 г. в ходе ее реализации выпустили более 3 млн мальков.

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