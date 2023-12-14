Красноярский край продолжит финансировать зарыбление Енисея осетром

Из бюджета Красноярского края выделено 20 млн рублей на воспроизводство сибирского осетра в Енисее в следующем году. Деньги на эти цели направляются с 2008 г. в рамках краевой программы по охране окружающей среды.

Информация о проведении электронного аукциона по поиску подрядчика размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект контракта предусматривает содержание в надлежащем состоянии ремонтно-маточного стада, работы по получению молоди с последующим выпуском в Енисей 100 тыс. мальков сибирского осетра навеской не менее одного грамма. Место выпуска — особо охраняемая природная территория «Прутовское мелководье», специально созданная для сохранения ценных видов рыб. Срок — до 1 сентября.

Мальков осетровых в естественную среду обитания выпускают с 2008 г. в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Для этого в крае сформировано ремонтно-маточное стадо осетровых рыб. Всего за время реализации программы в естественную среду обитания отправили более трех млн мальков.

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