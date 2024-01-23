В Нижнем Поволжье пресекли нелегальную продажу черной икры

В Астраханской области правоохранители изъяли из незаконного оборота 16 кг икры осетровых. Следствие установило, что сбытом деликатеса занималась жительница региональной столицы.

Нелегальную реализацию ценного товара выявили во время оперативно-разыскных мероприятий. «Астраханка 1979 года рождения сбыла участнику «проверочной закупки» 500 г черной икры. Экспертиза показала, что содержимое банок действительно является икрой рыб осетровых видов, выловленных из естественной среды обитания», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД.

Принято процессуальное решение по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Кроме того, дома у фигурантки полицейские нашли более 40 банок черной икры общим весом 16 кг. Установлено, что товар женщина приобрела у неустановленных лиц для перепродажи. Расследование уголовного дела продолжается.

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