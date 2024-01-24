Минтай ловят с прибавкой

К 23 января добыча минтая судами РФ достигла 182,2 тыс. тонн — на 12% выше уровня прошлого года, отмечает Росрыболовство. На промысле сельди показатель нарастили на 62% — до 59 тыс. тонн.

«Кроме того, идет активный промысел трески: с начала года в Дальневосточном бассейне добыто 10 тыс. тонн — почти на 32% выше показателя прошлого года», — сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

По данным ФАР, в экспедиции работают более 100 рыбопромысловых судов — крупно- и среднетоннажных — и 31 транспортное судно. В районе промысла находятся 40 госинспекторов погранслужбы, контролирующих перегрузы. Кроме того, на добывающем флоте ведут мониторинг научные наблюдатели. Безопасность экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно «Суворовец».

В Росрыболовстве отметили, что на предыдущей неделе штормовая погода и тяжелые ледовые условия затрудняли работу флота. По прогнозам науки, в ближайшее время ожидается улучшение гидрометеорологической обстановки и, соответственно, повышение эффективности вылова.

Свежие уловы из районов промысла поступают в порты Приморья. На 22 января общая загрузка рыбных холодильников в крае составляла 42% — это 47,7 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции, в основном разнорыбицы и лососевых, приводит цифры ведомство.

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