Вологодская область продолжит формировать сеть рыбных заказников

В начале 2024 г. в Вологодской области планируется создать особо охраняемую территорию «Нерестилища стерляди» на реке Сухоне. Регион целенаправленно создает сеть ООПТ для сохранения рыбных запасов.

Вологодская область реализует проект по созданию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, важных для сохранения рыбохозяйственного потенциала. Идея подхвачена у Республики Татарстан, но трансформирована и может стать реперным проектом для распространения по России, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

В 2022 г. в регионе сформированы два зоологических заказника регионального значения, важных для сохранения водных биоресурсов. Это «Раменье» на Рыбинском водохранилище и «Нерестилища Белозерья» на Белом озере. В начале 2024 г. планируется создать еще одну особо охраняемую территорию — «Нерестилища стерляди» на реке Сухоне.

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