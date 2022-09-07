На Вологодчине появилась новая ООПТ для рыбы

В Вологодской области создали государственный биологический заказник «Нерестилища Белозерья». С 1 сентября специалисты приступили к контролю за соблюдением особого режима.

Особо охраняемая природная территория образована в Белозерском и Вашкинском районах. Соответствующее решение было принято региональным правительством по результатам ихтиологических обследований озера Белое. Этот уникальный водный объект поддерживает стабильно высокие запасы фитофильных (нерестящихся на траве) рыб — леща, щуки, окуня, плотвы, густеры, синца, карася, жереха, язя, белоглазки, уклейки, линя, красноперки, сазана.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в состав ООПТ вошла часть акватории озера Белое, включающая Ковжинский разлив и устьевые разливы рек Ковжа, Кема, Шола и Мегра. Общая площадь заказника составляет почти 125 млн кв. м.

«На созданной территории введен особый режим использования водных биологических ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Так, в период нереста рыб любительское рыболовство возможно осуществлять только с берега. Ограничено осуществление промыслового лова, передвижение на маломерных судах с включенным двигателем, охота и другие виды деятельности, которые могут привести к утере ценных нерестовых участков, гибели молоди и маточного поголовья рыбы», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства региона Сергей Поромонов.

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