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Систему получения вычета по промысловому сбору предлагают доработать

Механизмы вычета по сбору за пользование водными биоресурсами требуется доработать — к такому выводу пришли участники совещания, организованного Росрыболовством, рассказали в ВАРПЭ.

Заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов провел совещание по проблемным вопросам во взаимодействии теруправлений федерального агентства и Россельхознадзора в части подтверждения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Информацию об итогах совещания опубликовала в своем телеграм-канале Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Некоторые предприятия столкнулись с отказами в подтверждении объема переработанной продукции для получения налогового вычета. Как отметил на совещании советник президента ВАРПЭ Дмитрий Гинзбург, это следствие несовершенства действующей нормативно-правовой базы и технических особенностей ФГИС «Меркурий».

Так, согласно порядку определения вычета, предприятия должны подать в Росрыболовство заявление о подтверждении обоснованности его применения, указав данные о переработке уловов. Верификацию информации осуществляет Россельхознадзор. Нормативно предусмотрено, что он должен предоставлять Росрыболовству информацию об объемах и видах переработанной продукции с привязкой к конкретному разрешению и, соответственно, к конкретному квотодержателю. Вместе с тем система «Меркурий», используемая Россельхознадзором для сверки данных, технически не позволяет подтвердить сведения предприятий, работающих по договорам тайм-чартера в рамках группы лиц. Кроме того, система может подтвердить лишь общее количество выработанного филе, хотя в заявлениях компании должны указывать объемы производства по видам филе: с кожей и костью, без кожи с костью, без кожи и без кости и т.д., рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«По информации представителей теруправлений Росрыболовства, в минувшем году эти проблемы решались в ручном режиме. Так, Северо-Восточное управление получило от местного управления Россельхознадзора 27 отказов, связанных с неподтверждением объема выпуска продукции, которые после отправки повторных запросов были подтверждены. Аналогичная ситуация в Североморском управлении: из 74 заявлений по 60 первоначально было отказано в подтверждении, но по итогам повторных заявлений были приняты положительные решения», — привели цифры в ассоциации.

Участники заседания выступили за необходимость системной доработки действующего механизма налогового вычета и в части нормативного регулирования, и технического обеспечения, в том числе синхронизации «Меркурия» с данными ОСМ об объемах производства продукции в привязке к разрешениям на вылов. Кроме того, они сошлись во мнении, что требуется дальнейшая точечная доработка законодательной базы по сбору. Хасан Лихов попросил ВАРПЭ предоставить подробные предложения бизнес-сообщества для их включения в единый пакет поправок, отметили в объединении.

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