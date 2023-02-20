Россельхознадзор включится в работу по налоговым вычетам для рыбаков

Правительство утвердило, каким образом будет построено взаимодействие федеральных ведомств для подтверждения обоснованности вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

Изменения Налогового кодекса, принятые в ноябре, предусматривают возможность применения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами по одному из трех оснований. Одно из них — производство на судне или береговом предприятии продукции из определенного правительством перечня.

При этом обоснованность применения вычета потребуется подтвердить. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство утвердило правила межведомственного взаимодействия для подтверждения обоснованности применения вычета в связи с переработкой. Порядок определен постановлением от 16 февраля 2023 г. № 246.

В систему будут включены Росрыболовство и Россельхознадзор. Рыбное ведомство будет обращаться в ветеринарную службу, а та, в свою очередь, должна в ответ предоставить информацию об объемах и виде переработанной рыбной продукции.

Ранее Минсельхоз России также утвердил коэффициенты норм расхода уловов для расчета вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. Также была утверждена форма заявления о подтверждении обоснованности применения вычета.

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