Российские уловы лосося вновь отличились в мировой статистике

Россия за прошлый год добыла более 600 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это первое место в мире, рассказали в Минсельхозе РФ.

Результаты работы отечественного агропромышленного комплекса, в том числе рыбной отрасли, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил на заседании оперативного штаба ведомства.

За прошлый год российские рыбаки показали лучший вылов за 30 лет: поймано 5,3 млн тонн. В частности, по итогам лососевой путины 2023 г. Россия заняла первое место в мире, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Напомним, что в прошлом году добыто около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это максимальный показатель в ряду нечетных лет. За последние годы в целом такой улов уступает только результату 2018 г. (тогда было поймано более 677 тыс. тонн).

Согласно статистике на сайте НПАФК, в 2022 г. по уловам лососей в рамках коммерческой добычи Россия уступила США, до этого также несколько лет удерживала позиции лидера.

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