Участники нелегального икорного бизнеса получили условные сроки

В Камчатском крае суд вынес приговор трем местным жителям по делу о незаконной реализации лососевой икры. По данным правоохранителей, рыночная стоимость подготовленного к сбыту деликатеса превысила 1,3 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки, совершенные в крупном размере организованной группой).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, злоумышленники приобрели более 300 кг икры нелегального производства. Товар хранился в специально арендованных квартирах. Для продажи деликатеса мужчины использовали объявления в популярных соцсетях и мессенджерах.

Каждому фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года шесть месяцев с испытательным сроком два года. Сотовые телефоны и морозильные камеры, принадлежащие осужденным, конфискованы и обращены в доход государства как орудия преступления, изъятую икру постановлено уничтожить. Приговор в законную силу не вступил.

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