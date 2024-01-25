Вопросами рыбного хозяйства в Приморье будет заниматься управление

В Приморском крае начало работу управление рыбохозяйственного комплекса регионального министерства, ответственного и за другие направления природоресурсного блока.

Главная задача управления — реализация государственной политики в сфере рыбохозяйственной деятельности и аквакультуры на территории Приморского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, решение об упразднении агентства по рыболовству Приморского края было принято в октябре 2023 г. в рамках переформирования правительства. Новое управление решено было создать в составе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Природоресурсный блок, таким образом, закреплен за одним ведомством.

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