Приморье начало лов минтая с прибавкой

Предприятия Приморского края добыли более 46 тыс. тонн минтая. Промысел показал положительную динамику по сравнению с уровнем прошлого года.

Масштабная минтаевая путина продолжается в Охотском море. Традиционно в промысле участвуют и предприятия Приморского края. Их общий вылов составил 46,4 тыс. тонн.

«Это на 4,4 тыс. тонн, или на 10%, выше показателя за тот же период 2023 года», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Приморского теруправления Росрыболовства.

Напомним, в минувшем году приморцы добыли более 510 тыс. тонн минтая, а общий вылов водных биоресурсов предприятиями края составил около 800 тыс. тонн.

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