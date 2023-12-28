Рыбаки Приморья улучшили показатели по сравнению с прошлогодними

Уловы предприятий Приморского края к 15 декабря превысили 800 тыс. тонн. Прибавку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечили минтай, сардина-иваси, кальмар и краб.

За отчетный период компании Приморья добыли 801,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 27 тыс. тонн, или на 3,5%, выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Отмечено, что увеличилась добыча минтая — до 510,6 тыс. тонн, иваси — до 96 тыс. тонн, кальмара и крабов освоено по 30 тыс. тонн. Компании Приморского края стабильно обеспечивают около 30% объемов вылова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, обратили внимание в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews