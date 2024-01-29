Координационный совет направил предложения по «рыбному» техрегламенту

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока заявил о необходимости доработать изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Минсельхоз России осенью представил проект изменений в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Поправки планируются по ряду направлений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций призвал доработать изменения, предложенные по паразитарной чистоте рыбной продукции — об этом говорится в письме КС к заместителю министра сельского хозяйства РФ Максиму Увайдову. Так, полагают в объединении, дополнения в приложение № 3 к техническому регламенту нуждаются в дополнительном обосновании: до их получения эти изменения предлагается исключить.

Также, считают в совете, нужно изложить в новой редакции предложенный пункт 20.

В случае принятия изменений в нынешнем виде могут быть созданы избыточные административные барьеры для производителей пищевой рыбной продукции и затруднено поступление рыбы на рынок, указали авторы обращения.

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