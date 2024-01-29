Специалисты проследили изменения в уловах рыб в разных районах

Ученые Южного научного центра РАН отмечают существенное изменение состава уловов за последние 20 лет в различных районах промысла. В частности, в Черном, Азовском и Каспийском морях, а также вблизи Южных Курил.

В пресс-релизе ЮНЦ РАН приведен комментарий главного научного сотрудника центра, доктора биологических наук Павла Балыкина, сообщает корреспондент Fishnews.

«Существенные изменения величины и состава российских уловов происходят в очень отдаленных один от другого районах Мирового океана, что свидетельствует о глобальном характере данного процесса. Весьма вероятно, что подобные перемены отмечаются и в других районах, важных для отечественного рыболовства», — рассказал эксперт.

По словам ученого, в Черном море увеличились уловы хамсы, барабули, ставриды и кефалей. Наблюдается увеличение доли летненерестующих теплолюбивых рыб, таких как хамса и ставрида, вследствие улучшения условий для их воспроизводства. В то же время уменьшились уловы шпрота, мерланга и пиленгаса.

«Самыми многочисленными промысловыми рыбами Азовского моря в настоящее время являются тюлька, хамса, бычки и пиленгас. В XXI веке существенно возросла доля бычков (с 5 до 42%), а вот уловы тюльки сократились с более чем 60 до 37%. Уловы тарани и карася в сумме выросли до уровня в 10%. Значимо выросли уловы морских рыб (кефалей, барабули, ставриды) и проходной азово-черноморской сельди», — отметил Павел Балыкин.

Он обратил внимание, что в Каспийском море вылавливаются морские рыбы (кильки, сельди, кефали), пресноводные (линь, карась, сом, щука, окунь и др.), проходные (осетровые, белорыбица, сельдь-черноспинка) и полупроходные (лещ, вобла, судак и другие).

«В XXI веке почти половину улова составляют пресноводные рыбы, около одной трети — полупроходные. Остальной вклад вносят морские рыбы, численность которых велика, но добыча этих рыб ограничивается нехваткой специализированного флота. Проходных рыб в Каспии не осталось», — проинформировал ученый.

По его данным, на Южных Курилах соотношение основных объектов промысла в суммарном годовом улове коренным образом изменилось.

«Если в первые годы текущего столетия более 80% добываемой рыбы составляла сайра, то в 2011–2015 годов ее вклад уменьшился почти в 2,5 раза. В 2016–2020 годах эта рыба стала второстепенным объектом промысла, тогда как доминировать, кроме минтая, стали сардина-иваси и скумбрия, составившие более половины объема добычи. Заметно увеличился вылов кальмаров (с 2,1 до 5,4%), тогда как доля трески, камбал и терпугов оставалась примерно на одном уровне», — подчеркнул Павел Балыкин.

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