Новости
На Южных Курилах одним из доминирующих в уловах видов стала сардина-иваси

Специалисты проследили изменения в уловах рыб в разных районах

Ученые Южного научного центра РАН отмечают существенное изменение состава уловов за последние 20 лет в различных районах промысла. В частности, в Черном, Азовском и Каспийском морях, а также вблизи Южных Курил.

В пресс-релизе ЮНЦ РАН приведен комментарий главного научного сотрудника центра, доктора биологических наук Павла Балыкина, сообщает корреспондент Fishnews.

«Существенные изменения величины и состава российских уловов происходят в очень отдаленных один от другого районах Мирового океана, что свидетельствует о глобальном характере данного процесса. Весьма вероятно, что подобные перемены отмечаются и в других районах, важных для отечественного рыболовства», — рассказал эксперт.

По словам ученого, в Черном море увеличились уловы хамсы, барабули, ставриды и кефалей. Наблюдается увеличение доли летненерестующих теплолюбивых рыб, таких как хамса и ставрида, вследствие улучшения условий для их воспроизводства. В то же время уменьшились уловы шпрота, мерланга и пиленгаса.

«Самыми многочисленными промысловыми рыбами Азовского моря в настоящее время являются тюлька, хамса, бычки и пиленгас. В XXI веке существенно возросла доля бычков (с 5 до 42%), а вот уловы тюльки сократились с более чем 60 до 37%. Уловы тарани и карася в сумме выросли до уровня в 10%. Значимо выросли уловы морских рыб (кефалей, барабули, ставриды) и проходной азово-черноморской сельди», — отметил Павел Балыкин.

Он обратил внимание, что в Каспийском море вылавливаются морские рыбы (кильки, сельди, кефали), пресноводные (линь, карась, сом, щука, окунь и др.), проходные (осетровые, белорыбица, сельдь-черноспинка) и полупроходные (лещ, вобла, судак и другие).

«В XXI веке почти половину улова составляют пресноводные рыбы, около одной трети — полупроходные. Остальной вклад вносят морские рыбы, численность которых велика, но добыча этих рыб ограничивается нехваткой специализированного флота. Проходных рыб в Каспии не осталось», — проинформировал ученый.

По его данным, на Южных Курилах соотношение основных объектов промысла в суммарном годовом улове коренным образом изменилось.

«Если в первые годы текущего столетия более 80% добываемой рыбы составляла сайра, то в 2011–2015 годов ее вклад уменьшился почти в 2,5 раза. В 2016–2020 годах эта рыба стала второстепенным объектом промысла, тогда как доминировать, кроме минтая, стали сардина-иваси и скумбрия, составившие более половины объема добычи. Заметно увеличился вылов кальмаров (с 2,1 до 5,4%), тогда как доля трески, камбал и терпугов оставалась примерно на одном уровне», — подчеркнул Павел Балыкин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кальмар
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.