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Проект изменений в Налоговый кодекс, уточняющих порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, рассмотрели на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам

Поправки по срокам вычетов за ВБР поддержал профильный комитет Госдумы

Комитет ГД по бюджету и налогам одобрил законопроект, ускоряющий применение вычета по сбору за пользование водными биоресурсами, и рекомендовал принять его в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 1 февраля.

Проект изменений в Налоговый кодекс, уточняющих порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, 29 января рассматривался на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. Законопроект представил один из его авторов — первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, новый механизм уплаты сборов за пользование ВБР, установленный немногим более года назад, включает вычет за глубокую переработку рыбы при уплате сбора — вычет по переработке. «Но само получение подтверждения на вычет и его применение получилось очень архаичным», — обратил внимание сенатор. В результате рыбаки могут воспользоваться вычетом лишь на третий год после переработки того улова, за который они получили это право.

«Принятие законопроекта позволит сократить этот разрыв, — заявил Сергей Митин. — Рыбаки смогут обратиться с заявлением на вычет по итогам добычи и переработки биоресурсов и применить его при оформлении очередных разрешений».

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект также убирает норму об однократном использовании подтверждения на вычет. «Это обеспечит применение вычетов в полном объеме. Действующая норма о переносе неиспользованного вычета на следующий год и его учете при оформлении очередных разрешений сохраняется. Ранее «однократное использование» не позволяло делать такой перенос», — добавил член профильного комитета СФ.

По словам Сергея Митина, сокращение сроков применения вычета позволит улучшить финансовое положение рыбаков, что важно для выполнения судостроительной программы первого этапа инвестиционных квот. «По первому этапу инвестиционных квот мы должны были построить до 2025 года 105 судов, — напомнил сенатор. — На сегодняшний день 25 судов построено, есть определенные задержки, хотя судостроители набирают темпы».

По итогам обсуждения члены думского комитета единогласно поддержали проект изменений в НК и рекомендовали его к принятию Госдумой в первом чтении. Зампредседателя комитета Ольга Ануфриева указала на необходимость доработки определенных процедурных моментов ко второму чтению, в частности по срокам вступления поправок в силу, и предложила сделать это в рабочем порядке. Законопроект планируется вынести на рассмотрение Госдумы на пленарном заседании 1 февраля.

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  • Проект изменений в Налоговый кодекс, уточняющих порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, рассмотрели на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам
  • Законопроект представил один из его авторов — первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН
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