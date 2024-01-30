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Дислокация промыслового флота на минтае в Охотском море 22-28 января 2024 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

Смена дислокации флота поменяла расстановку сил на минтае

К началу недели вылов минтая в Охотском море превысил 173 тыс. тонн — чуть ниже показателя за аналогичный период 2023 г. Наибольшие объемы приходятся на Камчатско-Курильскую подзону.

Вылов минтая в Охотском море, по данным на 28 января, составил 173,8 тыс. тонн — с учетом добычи в Восточно-Сахалинской подзоне и прибрежного лова. Общий допустимый улов освоен на 16,1%. На ту же дату прошлого года было добыто 174,2 тыс. тонн (17,3% ОДУ), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

В промысле участвовало 67-76 добывающих судов, в том числе 48-51 единица крупнотоннажного флота и 18-26 единиц среднетоннажного. В течение недели промысловый флот постепенно смещался в Западно-Камчатскую подзону.

В Камчатско-Курильской подзоне на лову насчитывалось от 18 до 20 крупнотоннажных и от 4 до 14 среднетоннажных судов с выловом 129,5 тонны и 60,5 тонны на судо-сутки соответственно. Среднесуточный прирост вылова за период просел с 4,9 до 3 тыс. тонн в результате перехода группы флота в Западно-Камчатскую подзону. Годом ранее среднесуточный прирост за аналогичный период составлял 1,4 тыс. тонн. Нарастающий вылов по подзоне составил 94,4 тыс. тонн (35,4%). За тот же промежуток рыбаки взяли меньше минтая — 55,1 тыс. тонн (21,9%).

В Западно-Камчатскую подзону к концу отчетной недели подошла группа добывающих судов. В результате среднесуточный прирост вылова вырос в разы с 2 до 4 тыс. тонн. Годом ранее этот показатель составлял 4,1 тыс. тонн. В течение недели на лову насчитывалось 11-20 крупнотоннажных и 4-7 среднетоннажных судов с результативностью 221,1 тонны и 75,2 тонны на судо-сутки.

С начала года добыто 49,3 тыс. тонн (14,4%). Годом ранее было освоено 57,6 тыс. тонн (17,8% ОДУ).

Всего по двум подзонам добыто 143,7 тыс. тонн (23,6% от суммарного общего допустимого улова). За тот же период 2023 г. было выловлено 112,7 тыс. тонн (19,6%).

В Северо-Охотоморской подзоне минтай добывали только в качестве прилова в пределах 82 тонн в сутки. На лову находилось 11-17 крупнотоннажников и 7-10 среднетоннажников. Вылов на судо-сутки составил 4,9 тонны и 1,4 тонны соответственно. Нарастающий вылов на 29 января — 21,1 тыс. тонн(6,2%). За тот же промежуток 2023 г. было освоено 49,7 тыс. тонн (15,4%).

В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел приостановлен. Нарастающий вылов остался на уровне 9,2 тыс. тонн (7%). Годом ранее было добыто 11,8 тыс. тонн (10,8%).

В предстоящий период удовлетворительная промысловая обстановка, по прогнозам ученых, сохранится в западнокамчатских подзон. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 6,5-7 тыс. тонн. Уловы крупнотоннажного флота — в пределах150-170 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 55-65 тонн на судо-сутки.

Промысел сельди продолжается в Северо-Охотоморской подзоне преимущественно к северо-востоку от многоугольника. На промысле было задействовано 23-30 добывающих судов, в том числе 15-20 крупнотоннажников и 8-12 среднетоннажников. Уловы на судо-сутки составили 163,5 тонны и 50,5 тонны соответственно.

Ежедневный суточный прирост составил 3,1 тыс. тонн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 1,6 тыс. тонн. Специалисты отметили хорошую промысловую обстановку. Всего с начала года рыбаки добыли 74,9 тыс. тонн (24,2% ОДУ). Годом ранее — 43,2 тыс. тонн (14,9%).

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