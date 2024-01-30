Законопроект о «собачьем» лососе сочли недоработанным

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу парламента Камчатки о передаче изъятой красной рыбы на корм в собачьи приюты и питомники. Внесенный в Госдуму законопроект отозван краевыми депутатами для дополнительных консультаций.

Напомним, в октябре камчатские депутаты предложили внести в федеральный закон о рыболовстве изменения, позволяющие безвозмездно отправлять изъятую или конфискованную лососевую рыбопродукцию на корм собакам из приютов либо питомников (в регионе развита езда на собачьих упряжках). Сейчас такие продукты подлежат уничтожению, говорится в пояснительной записке.

Законопроект получил отрицательный отзыв правительства РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Механизм реализации этого эксперимента не проработан в достаточной степени, сказано в документе. В частности, не указаны субъекты, которые могут передавать и которым могут передаваться соответствующая продукция.

«Законопроект не учитывает требования ветеринарного законодательства. Так, неясно, будут ли подвергаться указанные водные биологические ресурсы, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, и рыбная продукция из таких водных биологических ресурсов ветеринарно-санитарной экспертизе», — отметили авторы отзыва.

Они также обратили внимание, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует обоснование необходимости проведения предлагаемого эксперимента исключительно в отношении лососевых видов рыб и продукции из них.

После этого законопроект был отозван заксобранием Камчатского края «для проведения дополнительных консультаций с федеральными органами исполнительной власти».

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