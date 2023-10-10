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Питомник ездовых собак на Камчатке. Фото пресс-службы краевого правительства

Изъятый лосось предложили пустить на корм собакам

Парламент Камчатского края внес на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании изъятой продукции из лососевых на корм собакам из приютов и питомников. Пока такой механизм предлагается в качестве эксперимента.

Власти Камчатки, где в прошлом году уже был запущен пилотный проект по контролю воздушных перевозок икры, предложили провести в регионе еще один эксперимент. Законопроект об этом законодательное собрание края передало на рассмотрение Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутаты региона предлагают внести в федеральный закон о рыболовстве изменения и дать возможность отправлять безвозмездно изъятую или конфискованную рыбопродукцию на корм собакам из приютов либо питомников (в регионе развита езда на собачьих упряжках). Использовать таким образом предполагается продукцию из лососевых видов рыб. Сейчас такие продукты подлежат уничтожению, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Учитывая особенности рациона животных, разработчики поправок предложили использовать на корм не все виды рыбопродукции — исключаются икра, рыба и филе рыбное вяленые и соленые или в рассоле, копченые продукты.

Проводить эксперимент планируется с 1 января 2024 г. по 1 октября 2026 г. — такие временные рамки содержатся в самом законопроекте. Отправлять на корм собакам предлагается лососевую продукцию, изъятую на территории Камчатского края либо в прилегающих к нему акваториях.

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