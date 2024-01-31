Минтай и сельдь пополняют промысловую статистику Дальнего Востока

Вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 248,4 тыс. тонн — это почти на 17% выше уровня 2023 г. Существенная прибавка отмечена по сельди.

Добыча сельди составила 83,5 тыс. тонн — в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. «Это радует, так как сельдь сейчас востребована на внутреннем рынке», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на очередном заседании штаба по организации промысла минтая и сельди. Обсуждение традиционно состоялось во вторник в Росрыболовстве в режиме видеоконференцсвязи с дальневосточными регионами.

На промысле трески также положительная динамика: вылов вырос на 25% по сравнению с прошлогодним показателем — до 12,4 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

В экспедиции работают более 100 рыбопромысловых и 28 транспортных судов. Партии со свежей рыбой постоянно уходят в порты, в основном Приморского края, на выгрузку, отметили в ведомстве.

На 30 января холодильники в Приморье были загружены на 42% — на хранении находится 48,5 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции. На подходе к морским портам края было 45 судов с 68,6 тыс. тонн. Это в том числе свежемороженые уловы минтая (34,8 тыс. тонн), сельди (21,8 тыс. тонн) и трески (2,1 тыс. тонн).

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