Госдума готовится рассмотреть законопроект о сроках вычетов по промысловому сбору

Совет Госдумы на заседании 31 января рассмотрит вопрос о график обсуждения в первом чтении проекта закона, регламентирующего получение вычета по сбору за пользование водными биоресурсами.

Законопроект, уточняющий порядок применения вычета плательщиками сборов за пользование водными биоресурсами, Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 1 февраля. Решение о включении документа в проект порядка работы нижней палаты парламента на эту дату должен рассмотреть 31 января совет ГД, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что инициативу внесла в Госдуму в октябре группа парламентариев. Изменения Налогового кодекса, как отмечали их авторы, должны ускорить для предприятий возможность получения вычета в связи с производством рыбопродукции глубокой переработки.

«Рыбаки смогут обратиться с заявлением на вычет по итогам добычи и переработки биоресурсов и применить его при оформлении очередных разрешений», — комментировал на заседании комитета ГД по бюджету и налогам один из авторов законопроекта сенатор Сергей Митин.

Также предполагается отменить требование об однократном применении подтверждения обоснованности вычета.

Правительство в своем официальном отзыве на законопроект поддержало его, но отметило, что потребуется скорректировать сроки вступления в силу с учетом особенностей, предусмотренных для налогового законодательства.

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