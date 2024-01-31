Отраслевая наука готовит данные для организации лососевой путины

Прогнозы по вылову тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 2024 г. обсудили на ученом совете Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ожидания позитивные, отметили в институте.

Заседание ученого совета ВНИРО провел директор института Кирилл Колончин. Мероприятие проходило в совмещенном режиме с Отраслевым советом по промысловому прогнозированию Росрыболовства.

Прогноз на общий вылов лососей благоприятный, отметили в институте. Основу улова традиционно составит горбуша. Для подавляющего большинства промысловых районов прогнозируемый объем добычи этого вида тихоокеанских лососей превышает его в 2022 г. (сравнение вылова ведется по четным и нечетным годам), сообщили в пресс-службе ВНИРО.

В представленных материалах речь идет о возможном вылове в нынешнем году более 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей (для всех видов рыболовства), рассказали Fishnews в отраслевых объединениях.

Из общего объема на добычу горбуши в разных промысловых районах приходится более 192 тыс. тонн.

Напомним, что результат путины 2022 г. был среди самых скромных в последние годы. Тогда поймали около 272 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе около 147 тыс. тонн горбуши.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews