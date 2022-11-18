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Результаты лососевой путины рассмотрели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета

Научно-промысловый совет подвел лососевые итоги

В этом году вылов тихоокеанских лососей достиг 272 тыс. тонн. Горбуши рыбаки взяли около 147 тыс. тонн.

Результаты лососевой путины рассмотрели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews.

Первоначально прогнозировался вылов 164 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 133 тыс. тонн горбуши. Затем ожидания были скорректированы с учетом генетической дифференциации — до 322 тыс. тонн, в том числе 190 тыс. тонн горбуши.

Фактический вылов составил 272 тыс. тонн, рекомендованный объем освоен на 84%. «По объему вылова это уровень 2020 года и начала 2000-х годов», — провел аналогию заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк. С точки зрения науки результаты путины глава ТИНРО оценил как удовлетворительные.

Горбуши добыто около 147 тыс. тонн, кеты — около 75,7 тыс. тонн, нерки — 38,4 тыс. тонн, кижуча — 9,7 тыс. тонн. Также добывались сима и чавыча.

«В целом по результатам дифференциации перед началом путины мы ожидали снижения численности и вклада в вылов западнокамчатского стада, рост численности в южной части материкового побережья, восстановление запасов в Сахалино-Курильском регионе. Это подтвердили и летние съемки в тихоокеанских водах и с охотоморской стороны Курил», — напомнил Алексей Байталюк. По итогам промысла в целом эти ожидания оправдались. Непростой задачей остается дифференциация горбуши разных форм происхождения.

Глава филиала отметил, что в 2022 г. появилось нововведение, призванное обеспечить прозрачность регулирования: публичное обсуждение проектов стратегий промысла лососей на региональных рыбохозяйственных советах и совещаниях с широким присутствием науки из разных филиалов и центрального аппарата ВНИРО.

«В 2023 году мы этот элемент обязательно будем использовать и обязательно поедем по всем регионам, для того чтобы озвучить наши позиции и услышать наших коллег», — заявил руководитель ТИНРО.

По регионам тройка лидеров в уловах — Камчатка, Сахалинская область и Хабаровский край. В Камчатском крае выловлено около 134 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом основной проблем стал недолов на западном побережье. Ряд предприятий в результате зафиксировали серьезные убытки, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетовесткий.

Сахалинская область добыла более 90 тыс. тонн, путина в регионе еще завершается. В Хабаровском крае выловлено около 33,6 тыс. тонн.

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  • Результаты лососевой путины рассмотрели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета
  • Заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей БАЙТАЛЮК
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