В Тюменской области увеличивается площадь рыбоводных угодий

Аквафермеры Тюменской области вырастили в прошлом году 3,2 тыс. тонн рыбы. В регионе занимаются пастбищной и индустриальной аквакультурой, а также рыбопереработкой.

В 2023 г. в рыбохозяйственном обороте области участвовало 177 рыбоводных участков общей площадью 56,6 тыс. га. Это на 100 га больше, чем годом ранее, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию регионального департамента АПК.

Товарным рыбоводством в регионе заняты 73 хозяйства, также действуют четыре аквафермы индустриального типа. Десять предприятий ведут переработку рыбы.

В Тюменской области выращиваются карп, пелядь и гибриды сиговых (пелнел, пелмук, пелчир), клариевый сом, радужная форель, осетр, стерлядь, бестер (гибрид белуги и стерляди), щука, судак.

Тюменские хозяйства занимаются зарыблением водоемов: за год выпущено более 52 млн экземпляров молоди различных видов. Также ведутся работы по улучшению условий размножения и жизни рыб, повышению продуктивности водоемов с помощью мелиорации, отметили в департаменте.

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