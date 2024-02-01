Вместе с осетром астраханцы «поймали» реальный срок

В Астраханской области трем местным жителям вынесли приговор по делу о незаконном обороте ценного деликатеса. За вылов русского осетра и последующую продажу его икры суд назначил мужчинам по пять лет колонии строгого режима каждому.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биоресурсов).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, участники организованной группы незаконно выловили осетра и привезли его домой. Добыв не менее 2 кг икры, мужчины расфасовали деликатес и продали, поделив выручку между собой.

Отмечено, что причиненный рыбным запасам ущерб превысил 285 тыс. рублей. Эту сумму фигуранты возместили в полном объеме.

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