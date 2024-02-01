​Fishplace: легко хранить, продать, купить

Сервис fishplace.ru предлагает удобную цифровую площадку, на которой всего в несколько кликов можно быстро и безопасно продать или купить рыбу, а также найти для нее подходящий склад. Покажем наглядно, как это работает.

«Фишплейс» — это современный международный инструмент, который помогает каждому участнику рынка — от промысловых компаний до крупных трейдеров и мелких оптовиков — повысить эффективность логистики и коммерции. Система позволяет ускорить поиск места для хранения, облегчить покупку и продажу рыбы, минимизировать риски и автоматизировать коммуникацию между сторонами.



Возможности fishplace.ru протестировал корреспондент Fishnews.

Бесплатная регистрация

Зарегистрировать свое предприятие на платформе можно совершенно бесплатно всего за несколько шагов:

1. Заходим на официальный сайт и кликаем на кнопку «Войти» в верхнем правом углу. В появившемся окне щелкаем «Зарегистрироваться» и выбираем сферу деятельности своей организации.

2. Далее заполняем данные о вашей компании и прикрепляем соответствующие документы. Личный кабинет и весь его функционал станут доступны сразу после обработки данных. Теперь вы сможете предложить свои товары и услуги, а посетители сайта — узнать о вашем предложении.



Теперь рассмотрим подробнее, какой функционал предлагает платформа компаниям — поставщикам рыбопродукции.

Ищем склад

Сервис поможет найти идеальное место для ваших рыбы и морепродуктов. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно перейти во вкладку «Поиск склада». Сделать это можно как через главную страницу, так и через личный кабинет.

Заполняем поля, кликаем на кнопку «Поиск» и выбираем из появившегося перечня наиболее подходящий вариант. Детальную информацию о каждом складе можно увидеть, щелкнув на кнопку «Посмотреть».

Авторы проекта обратили внимание: сервис предоставляет рыбным компаниям свободный доступ к холодильникам по всей России — от Калининграда до Владивостока. В свою очередь склады регистрируются и выставляют свободное место в систему без оплаты, в обмен на активное пользование платформой.

Определившись с наиболее подходящим вариантом, вы должны выбрать вид заявки и заполнить форму.

После внесения данных платформа автоматически сформирует документ и направит его складу.

Теперь вам остается получить подтверждение от холодильной компании. Узнать статус своего запроса можно в разделе «Заявки». Благодаря удобной сортировке вы сразу увидите статус обращения: это могут быть новые, подтвержденные или отклоненные предложения, запросы, которые требуют доработки, а также черновики. Если склад согласен принять товар на хранение, вам останется лишь фактически привезти товар, предварительно заключив договор.

Выставляем на продажу

Чтобы начать продавать рыбу на fishplace.ru, переходим в личном кабинете в раздел «Рыбопродукция». Здесь будет отображаться вся ваша продукция, которую вы загрузили на платформу через заявки на хранение или на добавление товара.

В появившимся окне необходимо вписать местоположение (склад) и характеристики рыбопродукции.

После загрузки информации о партии, указанный вами склад должен подтвердить наличие продукции. Только после этого вы сможете выставить рыбу на продажу. Так сервис заботится о покупателях, гарантируя, что продается реально существующий товар. Когда холодильник подтвердил наличие рыбы, мы вновь возвращаемся в раздел «Рыбопродукция» и нажимаем на карточку товара.

В появившемся окне вы сможете выставить продукцию на продажу, указав объем, цену (при необходимости), а также прикрепив фото и документы, подтверждающие качество. Как отмечают разработчики платформы, бренды, которые предоставляют максимально полную информацию о товаре, включая место и способ лова рыбы, получают преимущество.

Теперь остается лишь дождаться покупателя. Он найдет вас сам. Компании, заинтересовавшиеся вашим предложением, будут направлять заявки на покупку. Увидеть их вы сможете также в разделе «Заявки».

Сделка купли-продажи

Если же вы — компания, которая хочет приобрести рыбу, ознакомиться с предложениями позволит раздел «Купить рыбу». Перейти к нему можно через главный экран сайта или личный кабинет.

После заполнения формы сервис покажет вам предложения продавцов, соответствующие вашему запросу. Чтобы уточнить информацию о компании и товаре, щелкните на кнопку «Посмотреть».

Приобрести понравившийся товар можно прямо на платформе, заявку сервис сформирует автоматически, однако эта функция будет уже платной. При этом стоимость автоматизации купли-продажи продукции пользователю обойдется дешевле этикетки на мешке рыбы — всего от 14 копеек за 1 кг от реальной сделки.

Продолжаем совершенствоваться

Сооснователь платформы Юлия Беликова уточнила, что сервис непрерывно развивается, с каждым днем становится все удобнее и адаптированнее к реальным бизнес-процессам: продукт можно усовершенствовать только под нагрузкой, которую дают пользователи, осуществляя операции на fishplace.ru. Каждый из участников может вносить свои предложения для повышения эффективности сервиса. У присоединившихся сейчас есть шанс сделать платформу удобной именно для них.

«Наша главная цель — создать понятный и, главное, надежный инструмент для расширения оптового рынка сбыта русской рыбы. Fishplace.ru — это больше чем просто цифровая платформа. Это новый способ вести бизнес, оптимизируя процессы и эффективно используя время», — подчеркнула Юлия Беликова.

Публикуем наглядную видеоинструкцию о том, как работает поиск на fishplace.ru.

fishplace.ru

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