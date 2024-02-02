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Южная Корея нацелилась на кенийского кальмара

Южная Корея нацелилась на кенийского кальмара

Правительство Республики Корея рассчитывает стабилизировать поставки кальмара и повысить доходы рыбаков благодаря соглашению о промысле в исключительной экономической зоне Кении.

По информации южнокорейской прессы, изменение климата и деятельность человека в последние годы сильно сказались на промысле кальмара в водах страны. Так, в уезде Ульжин, расположенном на берегу Японского моря, уловы только в 2023 г. сократились на 66% к уровню 2021 г. В целом же предприятия республики за 11 месяцев прошлого года добыли всего около 60 тыс. тонн этого моллюска, хотя еще десять лет назад, в 2013 г., было освоено 250 тыс. тонн.

Такое снижение показателей, с одной стороны, толкает цены на кальмара вверх на внутреннем рынке, а с другой, негативно сказывается на доходах кальмароловов, сообщает корреспондент Fishnews. Ежегодно Южная Корея вынуждена импортировать кальмара на сумму более чем 500 млрд вон (около 377 млн долларов).

В результате мороженая тушка кальмара, всегда считавшаяся одним из самых доступных для простых корейцев морепродуктов, в начале 2024 г. подорожала на 20% к уровню прошлого года. Выросла цена также на охлажденного (+7%) и сушеного (+2%) кальмара.

В сложившейся ситуации Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вместе с представителями отрасли провели переговоры с правительством Кении. В результате достигнуты договоренности о возможности начать промысел кальмара, краба, рыбы-сабли и других объектов у восточного побережья африканской страны.

Для Южной Кореи это первый опыт рыболовства у Восточной Африки, отмечают СМИ республики. По их данным, работать планируется не крупными океаническими траулерами, а судами прибрежного лова.

В октябре и ноябре южнокорейские рыбаки уже провели пробный промысел в кенийских водах. Добычей стал кальмар, который по своей видовой принадлежности близок к тому, что добывают в ИЭЗ самой Кореи.

Предполагается, что лов можно будет вести восемь месяцев в году и добывать примерно 30-40 тыс. тонн кальмара. При этом южнокорейский флот будет состоять из 15-20 судов.

Новая разведочная экспедиция запланирована на февраль-март. Планируется проверить, насколько богаты кенийские воды кальмаром и возможно ли будет вести промысел тем же способом, что и у берегов Кореи.

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