В Хабаровском крае заслушают дело об «осетровой» ОПГ

Семерых жителей Комсомольска-на-Амуре обвиняют в незаконном обороте рыб и икры осетровых. По данным правоохранителей, ущерб от браконьерской деятельности превысил 39 млн рублей.

Шестерым фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, их частей и дериватов, совершенные организованной группой), еще одному — по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 258.1 УК РФ (пособничество при совершении преступных действий). Кроме того, один из участников обвиняется по части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) за привлечение в незаконную деятельность семнадцатилетнего сына.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, с июня 2021 г. по июнь 2022 г. мужчины вели нелегальный промысел на Амуре вблизи села имени Максима Горького. За это время злоумышленники выловили 10 амурских осетров и одну калугу, а также заготовили из них более 125 кг икры, отметили в надзорном ведомстве. По его данным, добычу фигуранты хранили в гараже в Комсомольске-на-Амуре и планировали сбыть.

В прокуратуре обратили внимание, что один из обвиняемых предупреждал членов группы о передвижениях правоохранителей.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. Дело направлено в суд.

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