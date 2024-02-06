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Делегацию Камчатского края возглавляет губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатской рыбопродукции укрепляют дорогу на рынок Белоруссии

Одним из основных направлений сотрудничества Камчатского края с Республикой Беларусь станет продолжение поставок рыбной продукции, подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

Делегация правительства Камчатского края во главе с губернатором Владимиром Солодовым находится с рабочим визитом в Белоруссии. На встрече с президентом Александром Лукашенко стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы реализации совместных проектов.

Владимир Солодов обратил внимание, что улучшить логистику торговли с Белоруссией поможет Северный морской путь.

«Камчатка сегодня — это восточные ворота СМП, который позволяет сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реальная альтернатива Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 млн тонн, а когда мы говорим о сотрудничестве с Беларусью, конечно же, самый главный вызов — это расстояние. И оно может быть преодолено по Северному морскому пути», — отметил губернатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в числе ключевых направлений совместной работы стороны обсудили поставки водных биоресурсов.

«Детальная дорожная карта будет представлена на утверждение Александру Григорьевичу Лукашенко, однако одним из основных направлений будет, конечно, продолжение поставок рыбной продукции», — подчеркнул Владимир Солодов.

В пример такого сотрудничества он привел компанию, которая закупает большие объемы камчатского сырья.

«Мы также наметили новые перспективы, и в том числе это касается ритмичных поставок рыбной муки и рыбьего жира, которые используются для производства кормов в Беларуси», — сказал губернатор.

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Fishnews

  • Делегацию Камчатского края возглавляет губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • В рамках рабочего визита состоялась встреча камчатских гостей с президентом Белоруссии Александром ЛУКАШЕНКО. Фото пресс-службы правительства края
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