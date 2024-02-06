Немаркированная икра довела до «уголовки»

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. По версии следствия, она хотела сбыть немаркированную красную икру общей стоимостью около 700 тыс. рублей.

Фигурантка обвиняется по части 3 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенное в крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, злоумышленница с мая по октябрь 2023 г. приобрела более 140 кг икры у частного заготовителя. Товар она хранила у себя дома, планируя перепродать деликатес. Для поиска покупателей женщина размещала объявления в интернете, отметили в надзорном ведомстве.

Свою вину обвиняемая признала. Дело направят в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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