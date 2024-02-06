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Замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна РЫЖКОВА

Приморский край сформулировал позицию по плате за участки

Новый куратор рыбной отрасли в правительстве Приморья Яна Рыжкова озвучила позицию региона по вопросу платы за перезакрепление рыболовных участков. Предложено вносить средства по частям, а также применять коэффициенты, зависящие от ряда условий.

Об этом заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова рассказала в ответ на вопрос корреспондента Fishnews на пресс-конференции в правительстве региона.

«Сейчас идет разработка подзаконных актов, которые регулируют порядок предоставления рыболовных участков. Это в большей степени касается участков, где осуществляется промысел лососевых видов рыб. В масштабах ДФО в Приморском крае, наверно, не такие большие цифры, как может показаться, но мы посчитали нагрузку. Предприятия будут вынуждены заплатить 143 млн рублей. Вроде, казалось бы, цифра небольшая. Но добычу осуществляют компании, которые относятся к малому и среднему предпринимательству. Так, например, для одной из компаний, которая осуществляет промысел в отдаленном северном районе Приморского края, такая выплата составит 121 миллион. Это неприемлемое условие для нее», — отметила замминистра.

По ее словам, с учетом необходимости привлечения кредитов и возросшей ставки сбора за пользование ВБР, окупаемость участка выйдет за пределы срока его пользования по договору.

«Позиция Приморского края заключается в следующем. Единовременная выплата должна составить 25% от расчетной суммы, которые перечисляется в федеральный бюджет. И оставшиеся 75% перечисляются равными долями в рамках заключения соглашения о социально-экономическом развитии субъекта в консолидированный бюджет субъекта. В том числе мы рекомендовали обратить внимание на подходы при расчете формул через коэффициенты цикличности подхода лососевых и ранее заявленные инвестиции. И еще если предприятие является градо- или поселкообразующим, сохранило льготу по уплате за сбор, то к базовой ставке при расчете платы должен использоваться уменьшающий [коэффициент — прим. ред.]», — подчеркнула Яна Рыжкова.

Она также сообщила, что сформулированная позиция региона направлена в Минсельхоз России.

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