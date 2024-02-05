Приморский край может актуализировать тему «региональных квот»

Курирующая рыбохозяйственный комплекс замминистра Приморского края Яна Рыжкова считает целесообразным продолжить работу над инициативой введения «региональных квот».

Своего нового заместителя, курирующего рыбохозяйственный комплекс, представил на пресс-конференции во Владивостоке министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Константин Степанов. Напомним, что в результате реформы краевого правительства в Приморье изменилась структура регулирования отрасли.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о ситуации с инициативой Приморского края по введению «региональных квот», Яна Рыжкова назвала ее важной и актуальной.

«Насколько я могу судить, на сегодняшний день регулятор активно какую-либо позицию по поводу реализации этой инициативы не высказывал. По крайней мере, я ее не видела. Но я считаю, что эту инициативу нужно дальше развивать и обосновывать. Возможно, в качестве эксперимента в нескольких субъектах все-таки попробовать сделать эти «региональные квоты», — сказала она.

Важность этой темы, по мнению Яны Рыжковой, для регионов обусловлена тем, что речь идет о прибрежном комплексе, о поставке уловов на берег.

«Инициатива, я считаю, актуальная, нужно ее качественно доработать, потому что речь идет об изменении системы распределения [квот — прим. ред.] и внесении изменения в федеральное отраслевое законодательство», — подчеркнула замминистра.

Инициатива «региональных квот» активно обсуждалась в прошлом году. С предложением об их введении выступила Магаданская область. Свое видение представлял и Приморский край.

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