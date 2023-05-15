Воблу и плотву в Астраханской области решили защитить запретом

Минсельхоз выпустил приказ о запретах добычи воблы и плотвы в водоемах Астраханской области на 2023 г. Документ вступит в силу с 23 мая.

Дополнительные меры регулирования вылова плотвы и воблы в водных объектах Астраханской области, рассчитанные на нынешний год, предусмотрены приказом Минсельхоза России от 6 апреля 2023 г. № 349.

До конца года запрещается добыча воблы в рамках промышленного и любительского рыболовства в водных объектах Астраханской области. Также установлен запрет на вылов в режиме промышленного рыболовства плотвы во всех водных объектах рыбохозяйственного значения в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области, сообщает корреспондент Fishnews.

В Волжско-Каспийском филиале ВНИРО рассказали, что промысел воблы в дельте Волги с переходом на редкоячейные невода в соответствии с правилами рыболовства уже завершился. Мониторинг промышленного и любительского рыболовства показал, что запасы воблы продолжают сокращаться. Это выражается в падении как промысловых уловов, так и уловов рыбаков-любителей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews