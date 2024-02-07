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Замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна РЫЖКОВА и глава ведомства Константин СТЕПАНОВ

Профильное министерство Приморья смотрит на рыбу с оптимизмом

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края рассказали о своих задачах в рыбной отрасли. Приоритеты — сохранение налоговой базы, развитие прибрежного промысла, увеличение ресурсного потенциала (особенно по лососям) и борьба с браконьерством.

В результате реформы управления в крае полномочия по регулированию рыбохозяйственного комплекса были переданы региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Глава ведомства Константин Степанов и его заместитель Яна Рыжкова, курирующая рыбную отрасль, на пресс-конференции во Владивостоке рассказали о своих целях и задачах в этом направлении. По словам Константина Степанова, сейчас проводится паспортизация новых направлений деятельности министерства. «Как только она будет завершена, с ее результатами все будут ознакомлены», — пообещал министр.

«Основной своей задачей видим формирование федеральной повестки, касающейся изменения отраслевого законодательства, потому что нам необходимо сохранять ту налоговую базу, которая есть в регионе», — рассказала Яна Рыжкова. По ее словам, в 2023 г. предприятия рыбной отрасли Приморья перечислили в консолидированный краевой бюджет около 7 млрд рублей.

Большой потенциал министерство видит в развитии марикультуры, сообщила Яна Рыжкова. «В масштабах Российской Федерации у нас наибольшие по площади акватории, которые заняты марифермерами. Ежегодно приморские марифермеры обеспечивают объем выращенной продукции более 60 тыс. тонн», — привела данные замминистра. Однако, по предварительной оценке, эффективность этого сектора оценивается в пределах 20% от всех возможностей, подчеркнула она.

В числе задач на ближайшее будущее также развитие прибрежного рыболовства. «Эта тема, которая актуальна для всех прибрежных территорий, а не только для Приморского края», — отметила Яна Рыжкова.

Приоритетным направлением, по ее словам, станет развитие ресурсного потенциала, особенно в отношении лососевых.

«У нас по краю в масштабах Дальнего Востока вылов тихоокеанских лососей не такой уж большой — в объемах промышленного рыболовства 1-1,5 тыс. тыс. тонн. Но вместе с тем ресурсную базу эту можно развивать. Предварительно мы разговаривали с ТИНРО, они подтвердили, что такой потенциал есть. И будем работать в этом году в том числе и по концепции строительства [рыборазводных — прим. ред.] заводов», — подчеркнула новый куратор рыбной отрасли в регионе.

Константин Степанов дополнил своего заместителя, назвав в числе приоритетов также борьбу с браконьерством. Он отметил, что охрана водных биоресурсов для министерства находится «на стыке полномочий» с погранслужбой (в море) и Росрыболовством (во внутренних водоемах).

«Мы в этом году будем работать плечом к плечу с ними — силами лесного надзора, охотинспекторов дружно пресекать факты браконьерства, особенно в таких местах, которые являются «браконьерской Меккой» — Киевка, Арзамасовка, Аввакумовка, Максимовка», — обещал министр.

Он также поделился мнением о возможном кратном увеличении уловов лососей за счет расширения ресурсной базы. «У ТИНРО есть своя позиция. Где есть дикое стадо лососей, они, конечно же, будут не в восторге от попыток заниматься там пастбищной аквакультурой. Но при этом есть речки, где дикого стада нет, там его можно заново создать. Такие практики есть, и поэтому вылов [лососей — прим. ред.] может быть кратно больше, чем 1,5 тыс. тонн. Это в пределах погрешности. 300-400 тыс. тонн Камчатка вылавливает лосося, а мы — полторы тысячи. Понятно, что у нас таких рек нет, лосося в таком количестве не будет, но все равно увеличиться кратно можем», — заявил Константин Степанов.

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