Посетителям нового рыбного рынка в Москве полюбился краб

В столичной мэрии рассказали о первых результатах работы рыбного рынка «Москва — на волне». По объему продаж лидируют замороженные конечности краба.

Специализированный рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в столице в ноябре прошлого года. По информации городских властей, здесь представлены рыба и морепродукты из 17 регионов России.

За два месяца рынок посетили более 250 тыс. человек. Объем реализованной развесной продукции превысил 160 тыс. тонн. Проданы более 20 тыс. штук устриц, 21 тыс. банок икры и почти 44 тыс. банок консервов.

Лидерами среди реализованной развесной продукции стали краб-стригун опилио и камчатский краб, осетр горячего копчения, стейк мурманского лосося. С момента открытия рынка по объему продаж лидируют замороженные конечности краба, сообщили Fishnews в пресс-службе мэрии.

Помимо торговых рядов, на рынке также открыты четыре фуд-корта: за минувший период приготовлено пять тонн блюд из рыбы и морепродуктов. Кулинарные уроки в студии мастер-классов посетили более 1,3 тыс. человек.

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