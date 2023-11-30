Новости
Глава Минсельхоза России Дмитрий ПАТРУШЕВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН открыли в столице рыбный рынок «Москва — на волне»

Москвичам предложили разнообразить рыбное меню

В столице открылся специализированный рыбный рынок «Москва — на волне». Помимо оптовой и розничной торговли рыбой и морепродуктами на его территории размещаются рыбные рестораны, фуд-корт, а также цех для производства продукции.

Официальный старт работе рыбного рынка, расположенного в Косино-Ухтомском районе Москвы, дали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и мэр столицы Сергей Собянин. Первый в городе торгово-производственный комплекс с рыбной специализацией получил название «Москва — на волне».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе московского правительства, на рынке представлена охлажденная, свежемороженая, вяленая, соленая, копченая рыбная продукция — всего более 500 наименований. Кроме того, в аквариумах содержатся живая рыба и крабы. Вся продукция проходит ветеринарный контроль и подтверждение легальности происхождения. Среди поставщиков — ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки, Мурманской области, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского края и других российских регионов.

Помимо продажи рыбы и морепродуктов на территории рынка действует цех по производству рыбных деликатесов, консервов и полуфабрикатов. Для посетителей рынка организован фуд-корт, а также зона для проведения мастер-классов, дегустаций, кулинарных шоу и других мероприятий.

В Рыбном союзе считают новый рынок важным проектом для повышения культуры потребления рыбы. При этом, по словам председателя Рыбного союза Александра Панина, необходимо продолжать развивать и рыбные фестивали, примером которых являются московские «Рыбные недели».

«Важно сохранить этот формат и приумножить традицию. В свете задачи повышения потребления рыбы в стране такие яркие фестивали помогают привлечь внимание к рыбной продукции, сформировать позитивное восприятие продукта, повысить уровень информированности о пользе рыбы и морепродуктов как среди взрослых, так и среди молодежи», — отметил Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Глава Минсельхоза России Дмитрий ПАТРУШЕВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН открыли в столице рыбный рынок «Москва — на волне»
  • «Город гарантирует качество и ручается на то, что на рынке нет браконьерской продукции», — говорится на сайте проекта
  • В открытии приняли участие руководители рыбопромышленных компаний из разных регионов страны
  • На рынке представлено более 500 наименований рыбопродукции. Фото В. Новикова, пресс-служба правительства Москвы
  • Вся продукция проходит ветеринарный контроль и подтверждение легальности происхождения. Фото В. Новикова, пресс-служба правительства Москвы
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткакрабмагаданская областьмосквамурманскправительствосахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Александр МИХАЙЛОВ

    Переход на электронный рыболовный журнал — это ключевое событие

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Отрасль меняется

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Константин САВЕНКОВ

    Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Лососевая путина показала прибавку

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Все материалы

    Крупным планом

    Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

    В приоритетах — развитие рынка

    Вид на реку Амур

    Хабаровский край: Большая повестка региона

    На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

    Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.