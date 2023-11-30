Москвичам предложили разнообразить рыбное меню

В столице открылся специализированный рыбный рынок «Москва — на волне». Помимо оптовой и розничной торговли рыбой и морепродуктами на его территории размещаются рыбные рестораны, фуд-корт, а также цех для производства продукции.

Официальный старт работе рыбного рынка, расположенного в Косино-Ухтомском районе Москвы, дали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и мэр столицы Сергей Собянин. Первый в городе торгово-производственный комплекс с рыбной специализацией получил название «Москва — на волне».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе московского правительства, на рынке представлена охлажденная, свежемороженая, вяленая, соленая, копченая рыбная продукция — всего более 500 наименований. Кроме того, в аквариумах содержатся живая рыба и крабы. Вся продукция проходит ветеринарный контроль и подтверждение легальности происхождения. Среди поставщиков — ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки, Мурманской области, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского края и других российских регионов.

Помимо продажи рыбы и морепродуктов на территории рынка действует цех по производству рыбных деликатесов, консервов и полуфабрикатов. Для посетителей рынка организован фуд-корт, а также зона для проведения мастер-классов, дегустаций, кулинарных шоу и других мероприятий.

В Рыбном союзе считают новый рынок важным проектом для повышения культуры потребления рыбы. При этом, по словам председателя Рыбного союза Александра Панина, необходимо продолжать развивать и рыбные фестивали, примером которых являются московские «Рыбные недели».

«Важно сохранить этот формат и приумножить традицию. В свете задачи повышения потребления рыбы в стране такие яркие фестивали помогают привлечь внимание к рыбной продукции, сформировать позитивное восприятие продукта, повысить уровень информированности о пользе рыбы и морепродуктов как среди взрослых, так и среди молодежи», — отметил Александр Панин.

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