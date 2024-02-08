Для недобросовестных участников аукционов в отрасли готовят учет

Министерство экономического развития предложило экспертному сообществу оценить проект постановления о правилах ведения реестра недобросовестных участников аукционов в рыбной отрасли.

Принятый в июле федеральный закон предусматривает, что данные о недобросовестных участниках аукционов в рыбной промышленности будут систематизироваться в специальном реестре — его сведения должны быть на бесплатной основе доступны в интернете.

Предполагается, что в базу будут попадать те, кто по итогам процедуры уклонился от заключения договора на долю квоты вылова. Сюда же будут включаться и участники аукционов по продаже участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи), уклонившиеся от заключения соглашения о работе по социально-экономическому развитию региона.

Порядок ведения реестра и состав включаемых в него сведений должно установить правительство. Сейчас готовится проект такого постановления — Минэкономразвития до 13 февраля проводит по нему публичные консультации среди членов экспертного сообщества.

Предполагается, что вести реестр будет Росрыболовство с использованием официального сайта торгов torgi.gov.ru.

По закону, можно будет оспорить внесение в реестр в судебном порядке. Также недобросовестный участник должен исключаться из списка через три года.

Полученные в ходе публичных консультаций позиции Минэкономразвития пообещало учесть в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. Эта процедура, напомним, направлена на то, чтобы исключить необоснованные барьеры для бизнеса.

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