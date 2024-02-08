Дело о махинациях с поддельной икрой расследуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранителей, фигурантки продали пенсионеру 8 кг имитированной красной икры под видом настоящей за 40 тыс. рублей.

Как рассказал потерпевший, неизвестная женщина пришла к нему в квартиру и заявила, что привезла для его сына лососевую икру, которую необходимо оплатить. Мужчина согласился и приобрел товар. Через некоторое время заявилась еще одна незнакомка с аналогичной историей. Хозяин квартиры вновь купил «деликатес».

Затем пенсионер позвонил в другой регион сыну, который заверил, что ничего не заказывал. Мужчина проверил икру и понял, что его обманули, продав имитацию. Потерпевший обратился в полицию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого МВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали двух безработных жительниц Комсомольска-на-Амуре, одна из которых ранее была судима. Злоумышленницы признались, что купили имитированную икру в магазине, расфасовали ее по пластиковым контейнерам и привезли в Амурск, чтобы продавать под видом настоящей. Они ходили по жилым домам и предлагали продукт. В том числе фигурантки упомянули эпизод с пенсионером.

Отмечено, что подозреваемые полностью возместили причиненный ущерб. Икра изъята и помещена на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С фигуранток взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают причастность злоумышленниц к совершению других преступлений.

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